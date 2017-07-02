Своим уходом из "Арсенала" Санчес может навредить "Барселоне"

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Своим уходом из "Арсенала" Санчес может навредить "Барселоне"Своим уходом из лондонского "Арсенала" Алексис Санчес может навредить своему бывшему клубу - каталонской "Барселоне".

Как информирует испанская пресса, "канониры" и "сине-гранатовые" называются одними из главных претендентов на полузащитника "Монако" Тома Лемара. Вероятный же отъезд чилийского бомбардира из столицы Британии пополнит клубный бюджет "Арсенала" примерно на 80 млн евро, большая часть из которых впоследствии может быть направлена на приобретение перспективного француза. В свою очередь "Барса" готова заплатить за Лемара не более 40 млн евро.

Напомним, "Арсенал" готов заплатить за Мбаппе 144 млн евро. | soccernews.ru

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