Свой-чужой Ковач: "Айнтрахт" в Суперкубке Германии примет "Баварию"

"Айнтрахт" – "Бавария"

Стадион: "Коммерцбанк-Арена" (Франкфурт-на-Майне, Россия)

Начало матча: 21:30

Арбитр: Марко Фриц (Корб)

Поздним вечером воскресенья в Германии стартует новый футбольный сезон. В матче за Суперкубок страны франкфуртский "Айнтрахт" встретится с мюнхенской "Баварией". В Германии существует традиция проводить поединок за Суперкубок на поле обладателя Кубка. Так что матч состоится на поле "орлов" и этот факт уже дает какой-то шанс на победу для "Айнтрахта" во встрече с бессменным чемпионом Германии последних шести лет.

Однако у этого противостояния есть и другие интересные нюансы. К примеру, новый наставник "Баварии" Нико Ковач в матче своего официального дебюта на посту мюнхенского клуба сыграет против своей бывшей команды. Три месяца назад во главе франкфуртского клуба хорватский специалист переиграл в финале Кубка Германии именно "Баварию" (3:1). Теперь же в борьбе за первый трофей сезона Ковач встретится с командой, возможности которой знает досконально.

Тем временем "Айнтрахт" возглавил Ади Хюттер. Австрийский специалист также является победителем одного из турниров прошлого сезона. Будучи тренером "Янг Бойз", Хюттер прервал гегемонию "Базеля" в чемпионате Швейцарии, приведя "желто-черных" к золотым медалям впервые с 1986 года.

Межсезонную подготовку команды проводили по-разному. Если франкфуртцы играли контрольные встречи преимущественно с малоизвестными клубами (исключение составляют поединки с "Эмполи" и СПАЛ, однако обоим представителям Серии А "орлы" проиграли), то "Бавария" сражалась с грандами европейского футбола. На счету мюнхенцев победы над ПСЖ (3:1) и "Манчестер Юнайтед" (1:0). В пассиве – поражения от "Ювентуса" (0:2) и "Манчестер Сити" (2:3).

Что касается личных встреч между командами, то в последних 12 матчах Бундеслиги "Бавария" одержала 10 побед, а еще два поединка завершились ничьей. Последний раз в чемпионате Германии "Айнтрахт" праздновал успех еще в марте 2010 года. По всему видно, что мюнхенцы крайне неудобный соперник для "орлов".

Интересные факты противостояния "Айнтрахта" и "Баварии":

Три месяца назад "Айнтрахт" обыграл "Баварию" в финале Кубка Германии

В межсезонье мюнхенский клуб возглавил экс-тренер франкфуртцев Нико Ковач

"Бавария" – самая титулованная команда Суперкубка Германии (6 побед)

Последний раз "Айнтрахт" участвовал в матче за Суперкубок в 1988 году (поражение 0:2 от "Вердера")

Ориентировочные составы на игру:

"Айнтрахт": Видвальд – Абрахам, Хасэбэ, Сальседо, Виллемс, Де Гузман, да Коста, Гачинович, Торро, Ребич, Йович.

"Бавария": Нойер – Киммих, Зюле, Хуммельс, Алаба, Мартинес, Алькантара, Роббен, Рибери, Мюллер, Гнабри.

Прогноз на матч "Айнтрахт" – "Бавария":

"Айнтрахт" сыграет поединок на своем поле, что повышает шансы команды на успех. Однако "Бавария" обладает великолепным набором игроков. К тому же мюнхенский клуб возглавляет человек, который отлично знает, как противостоять "орлам". Именно действующий чемпион Германии является фаворитом встречи.

Букмекеры уверены в успехе новой команды Нико Ковача, предлагая на победу мюнхенцев коэффициент в 1.40 баллов, в то время как на успех "Айнтрахта" ставка принимается на уровне 8.20 баллов. На ничейный исход предлагается коэффициент 5.10 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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