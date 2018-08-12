Свой-чужой Ковач: "Айнтрахт" в Суперкубке Германии примет "Баварию"
"Айнтрахт" – "Бавария"
Стадион: "Коммерцбанк-Арена" (Франкфурт-на-Майне, Россия)
Начало матча: 21:30
Арбитр: Марко Фриц (Корб)
Поздним вечером воскресенья в Германии стартует новый футбольный сезон. В матче за Суперкубок страны франкфуртский "Айнтрахт" встретится с мюнхенской "Баварией". В Германии существует традиция проводить поединок за Суперкубок на поле обладателя Кубка. Так что матч состоится на поле "орлов" и этот факт уже дает какой-то шанс на победу для "Айнтрахта" во встрече с бессменным чемпионом Германии последних шести лет.
Однако у этого противостояния есть и другие интересные нюансы. К примеру, новый наставник "Баварии" Нико Ковач в матче своего официального дебюта на посту мюнхенского клуба сыграет против своей бывшей команды. Три месяца назад во главе франкфуртского клуба хорватский специалист переиграл в финале Кубка Германии именно "Баварию" (3:1). Теперь же в борьбе за первый трофей сезона Ковач встретится с командой, возможности которой знает досконально.
Тем временем "Айнтрахт" возглавил Ади Хюттер. Австрийский специалист также является победителем одного из турниров прошлого сезона. Будучи тренером "Янг Бойз", Хюттер прервал гегемонию "Базеля" в чемпионате Швейцарии, приведя "желто-черных" к золотым медалям впервые с 1986 года.
Межсезонную подготовку команды проводили по-разному. Если франкфуртцы играли контрольные встречи преимущественно с малоизвестными клубами (исключение составляют поединки с "Эмполи" и СПАЛ, однако обоим представителям Серии А "орлы" проиграли), то "Бавария" сражалась с грандами европейского футбола. На счету мюнхенцев победы над ПСЖ (3:1) и "Манчестер Юнайтед" (1:0). В пассиве – поражения от "Ювентуса" (0:2) и "Манчестер Сити" (2:3).
Что касается личных встреч между командами, то в последних 12 матчах Бундеслиги "Бавария" одержала 10 побед, а еще два поединка завершились ничьей. Последний раз в чемпионате Германии "Айнтрахт" праздновал успех еще в марте 2010 года. По всему видно, что мюнхенцы крайне неудобный соперник для "орлов".
Интересные факты противостояния "Айнтрахта" и "Баварии":
Три месяца назад "Айнтрахт" обыграл "Баварию" в финале Кубка Германии
В межсезонье мюнхенский клуб возглавил экс-тренер франкфуртцев Нико Ковач
"Бавария" – самая титулованная команда Суперкубка Германии (6 побед)
Последний раз "Айнтрахт" участвовал в матче за Суперкубок в 1988 году (поражение 0:2 от "Вердера")
Ориентировочные составы на игру:
"Айнтрахт": Видвальд – Абрахам, Хасэбэ, Сальседо, Виллемс, Де Гузман, да Коста, Гачинович, Торро, Ребич, Йович.
"Бавария": Нойер – Киммих, Зюле, Хуммельс, Алаба, Мартинес, Алькантара, Роббен, Рибери, Мюллер, Гнабри.
Прогноз на матч "Айнтрахт" – "Бавария":
"Айнтрахт" сыграет поединок на своем поле, что повышает шансы команды на успех. Однако "Бавария" обладает великолепным набором игроков. К тому же мюнхенский клуб возглавляет человек, который отлично знает, как противостоять "орлам". Именно действующий чемпион Германии является фаворитом встречи.
Букмекеры уверены в успехе новой команды Нико Ковача, предлагая на победу мюнхенцев коэффициент в 1.40 баллов, в то время как на успех "Айнтрахта" ставка принимается на уровне 8.20 баллов. На ничейный исход предлагается коэффициент 5.10 баллов.
Александр Никитин | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|84
|2
|Шальке
|34
|63
|3
|Хоффенхайм
|34
|55
|4
|Боруссия Дортмунд
|34
|55
|5
|Байер Леверкузен
|34
|55
|6
|РБ Лейпциг
|34
|53
|7
|Штутгарт
|34
|51
|8
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|49
|9
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|47
|10
|Герта
|34
|43
|11
|Вердер Бремен
|34
|42
|12
|Аугсбург
|34
|41
|13
|Ганновер 96
|34
|39
|14
|Майнц 05
|34
|36
|15
|Фрайбург
|34
|36
|16
|Вольфсбург
|34
|33
|17
|Гамбург
|34
|31
|18
|Кельн
|34
|22