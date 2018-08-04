Свой первый матч в новом клубе Алейш Видаль может сыграть против "Барселоны"

Каталонская "Барселона" согласилась продать своего защитника Алейша Видаля в "Севилью", информирует Football Espana.

По сведениям источника, трансфер 28-летнего бека обойдется "красно-белым" в 8 миллионов евро, еще 2 миллиона евро "сине-гранатовые" могут получить за него в виде бонусов. Дебютировать за свою новую команду Видаль может уже 12-го августа в Танжере (Марокко), где Суперкубок Испании разыграют его будущий и пока еще нынешний клубы.

Напомним, Вальверде прокомментировал подписание Видаля. | soccernews.ru