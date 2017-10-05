Свою 50-ю победу в Ла Лиге Зидан одержал раньше Гвардиолы, но позже Моуринью

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Свою 50-ю победу в Ла Лиге Зидан одержал раньше Гвардиолы, но позже МоуриньюСвою 50-ю победу в Ла Лиге главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан одержал раньше Хосепа Гвардиолы, но позже Жозе Моуринью.

Так, для достижения отметки в полсотни выигранных игр в чемпионате Испании нынешнему наставнику королевского клуба потребовалось 65 поединков. Это на две встречи меньше показателя самого успешного тренера в истории каталонской "Барселоны" и на три больше результата португальца.

Напомним, Кроос рассказал о взаимоотношениях с Зиданом. | soccernews.ru

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