Свою последнюю Лигу Чемпионов "Барса" взала в 2015 году! Тогда ситуация по ходу сезона была еще печальней, чем сейчас - почему же все удалось?

Пять лет назад "Барселона" победила "Ювентус" в берлинском финале Лиги Чемпионов. В середине кампании 2014/15 это казалось невозможным. Тот сезон запомнился не только фантастическим треблом, вторым похожим подвигом в истории каталонского гранда, но и целым рядом скандальных событий, которые рисковали завершиться провалом на всех фронтах. "Камп Ноу" трясло от невероятного институционального кризиса, вызванного незаконным трансфером Неймара (незаконность еще нужно было доказать, но гудели по этому поводу очень сильно), и неожиданной выходки Месси в Сан-Себастьяне. Язык не повернулся бы назвать "Барсу" непобедимым коллективом даже после Рождества, когда команда обычно набирает оптимальные кондиции. В конце концов игроки и Луис Энрике сумели исправить драматическую. "Иногда нужно упасть, чтобы подняться еще сильнее", - рассказывал однажды Иван Ракитич в интервью изданию Marca.



Отставка Роселя, который впоследствии попадет за решетку из-за возможных махинаций с подписанием Неймара, накрыла "Камп Ноу" огромной волной проблем. "Это был судорожный сезон на уровне руководства. Иск против Сендро, смерть Тито Вилановы, предыдущий год Мартино без трофеев, санкции ФИФА за трансферы несовершеннолетних ...", – жаловался Тони Фрейкс, тогдашний член совета директоров, а ныне ярый противник политики Бартомеу. Команда находилась в эпицентре постоянных скандалов, а Месси преследовала фискальная служба Испании. Аргентинец сорвался на "Аноэте", не смирившись с ротациями тренера. "Барса" в итоге уступила, но после этого получила новый положительный импульс.



Именно открытое противостояние Месси с Луисом Энрике кардинально изменило микроклимат в раздевалке. Настоящий мужской разговор объединил неоднородный коллектив, хотя и без серьезных кадровых решений не обошлось. Бартомеу решил уволить легендарного Субисаррету с должности спортивного директора и назначил на июнь внеочередные президентские выборы. Месси показали, что он является наибольшей ценностью "Кулес", фактически единственным неприкосновенным. Тогда сработало... Президент настолько боялся потерять аргентинца, который якобы вел переговоры с "Манчестер Сити", что даже себя поставил ниже в клубной иерархии. Команда пришла в себя, появились убедительные победы, а на лицах невероятного атакующего трио МСН засияла долгожданная улыбка. "Результаты были панацеей от болезни. Когда мы выходили на поле, легкие клуба наполнялись кислородом", – считает Луис Энрике. Зимой Бартомеу не имел бы малейших шансов на выборах, но после немецкого финала его рейтинги стремительно поползли вверх.



"Разве нужно что-то менять, если Месси, Неймар и Суарес позируют с кубком Лиги Чемпионов. Конечно, консервативное голосования было неизбежным. Выбор большинства базировался на фото улыбающихся форвардов", – отмечал Фрейкс. Несмотря на то, что руководство находилось по уши в дерьме, рядовые болельщики видели, прежде всего, победы. Эйфория от выигранных титулов была значительно больше, чем разочарование провальным советом директоров, который уже совсем скоро напомнит о себе далеко не с лучшей стороны. Берлин – это последний для "блаугранас" финал Лиги Чемпионов. Что было дальше, всем хорошо известно. Побег Неймара вместе с позором на европейской арене (Рим и Ливерпуль) сейчас упоминаются чаще, чем красивый триумф в Германии. Только сейчас, спустя пять лет после той победы, Луис Энрике признался, о чем разговаривал с футболистами перед началом игры: "Я спросил, чего они боятся больше всего. Ветераны говорили о невозможности соблюдать собственный стиль и другие банальные вещи… Я сказал , что худшее, что может случиться в этот день – это быть игроком "Ювентуса" и соревноваться с "Барсой". Объяснил, как сложно контролировать Суареса, Неймара, Месси и Иньесту, забивать Тер Штегену, бороться с парой центрбеков Пике-Маскерано. Попросил представить, что мы находимся в раздевалке "Юве", а я рассказываю, что они облажались против "Барсы". В конце концов облажались именно туринцы. Месси и компания повели уже на старте игры после классного прорыва Ракитича. В дебюте второго тайма Мората восстановил паритет, но высоченное индивидуальное мастерство каталонцев расставило все на свои места. Выдающийся перфоманс Лео с голами Суареса и Неймара подарили "Кулес" последнюю европейскую радость.

*публикация подготовлена при помощи материалов из испанских источников