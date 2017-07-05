Сычев будет играть за фарм-клуб "Локомотива"

Известный российский нападающий Дмитрий Сычев перешел в "Локомотив-Казанку", сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, футболист подписал с клубом, который выступает в ПФЛ, однолетний контракт. "Локомотив-Казанка" является фарм-клубом "Локомотива".

Напомним, что 33-летний Сычев свой последний матч в профессиональной карьере нападающий провел в ноябре 2015 года.

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