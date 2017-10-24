Сычев: "Лидерство "Локомотива" не стало сюрпризом"

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Сычев: "Лидерство "Локомотива" не стало сюрпризом"Форвард фарм-клуба московского "Локомотива" "Казанки" Дмитрий Сычев высказался о лидерстве "железнодорожников" в Премьер-Лиге.

"Лидерство "Локомотива" не стало сюрпризом. Клуб работает как единый механизм, все нацелены на результат, команду тренирует такой опытный тренер, как Семин, и отсюда первое место. Весь клуб работает в едином направлении, у команды сейчас хорошая посещаемость, и я мечтаю о том, чтобы стадион заполнялся на сто процентов", - цитирует 33-летнего нападающего чемпионат.com.

Напомним, Черевченко назвал "Локомотив" одним из главных претендентов на чемпионство. | soccernews.ru

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