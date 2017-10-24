Сычев: "Мне очень нравится, как играют и прогрессируют братья Миранчуки"



Бывший нападающий "Локомотива" Дмитрий Сычёв отметил прогресс полузащитников "железнодорожников" Антона и Алексея Миранчуков.

"Из молодых сейчас выделяется Головин. Мне также очень нравится, как играют и прогрессируют братья Миранчуки. Нельзя не отметить прогресс этих очень самобытных ребят. Очень приятно, что эти два молодых человека, которые очень хорошо воспитаны и у которых правильное отношение к работе, уже являются лидерами "Локомотива". Это очень ценно и очень важно. Я считаю, что их ждёт большое будущее", - приводят слова Сычева российские СМИ.

В этом сезоне Алексей Миранчук провел за "Локомотив" 18 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. На счету Антона Миранчука 1 мяч и 4 голевых паса в 19 поединках.

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