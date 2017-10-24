Сычев: "Мне очень нравится, как играют и прогрессируют братья Миранчуки"

Теги локомотив москваалексей миранчукантон миранчук

Сычев: "Мне очень нравится, как играют и прогрессируют братья Миранчуки"
Бывший нападающий "Локомотива" Дмитрий Сычёв отметил прогресс полузащитников "железнодорожников" Антона и Алексея Миранчуков.

"Из молодых сейчас выделяется Головин. Мне также очень нравится, как играют и прогрессируют братья Миранчуки. Нельзя не отметить прогресс этих очень самобытных ребят. Очень приятно, что эти два молодых человека, которые очень хорошо воспитаны и у которых правильное отношение к работе, уже являются лидерами "Локомотива". Это очень ценно и очень важно. Я считаю, что их ждёт большое будущее", - приводят слова Сычева российские СМИ.

В этом сезоне Алексей Миранчук провел за "Локомотив" 18 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. На счету Антона Миранчука 1 мяч и 4 голевых паса в 19 поединках.

Не пропустите: Семин: "Лидерство "Локомотива" это приятная неожиданность". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Лига чемпионов в Кубке Германии: РБ "Лейпциг" принимает "Баварию""

Лига чемпионов в Кубке Германии: РБ "Лейпциг" принимает "Баварию""

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 14 29
2 Зенит Санкт-Петербург 14 29
3 ЦСКА Москва 14 25
4 Урал 14 22
5 Краснодар 14 21
6 Спартак Москва 14 21
7 Уфа 14 18
8 Рубин 14 18
9 Ахмат 14 17
10 Арсенал Тула 14 17
11 Ростов 14 17
12 Амкар 14 16
13 Динамо Москва 14 14
14 Тосно 14 14
15 Анжи 14 12
16 СКА Хабаровск 14 12
Полная таблица

топ-5 тегов