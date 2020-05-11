Сычёв назвал экс-игрока сборной России, который является для него ориентиром

Известный в прошлом российский футболист Дмитрий Сычёв признался, что его вдохновляет бывший партнёр по национальной сборной Алексей Смертин.

"Я равняюсь на успешных людей. Если конкретно, то из футбольных мой ориентир - это Алексей Смертин. Он успешный, умный, разносторонний и приятный в общении человек. Он знает, чего хочет", - цитирует Сычёва "Гол".

Сейчас 45-летний Смертин занимает пост директора по региональной политике и международным отношениям РФС. Будучи футболистом, он выступал за "Локомотив", "Бордо", "Челси", "Портсмут", "Чарльтон", "Динамо", "Фулхэм" и другие клубы.

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