Сычёв назвал экс-игрока сборной России, который является для него ориентиром
Известный в прошлом российский футболист Дмитрий Сычёв признался, что его вдохновляет бывший партнёр по национальной сборной Алексей Смертин.
"Я равняюсь на успешных людей. Если конкретно, то из футбольных мой ориентир - это Алексей Смертин. Он успешный, умный, разносторонний и приятный в общении человек. Он знает, чего хочет", - цитирует Сычёва "Гол".
Сейчас 45-летний Смертин занимает пост директора по региональной политике и международным отношениям РФС. Будучи футболистом, он выступал за "Локомотив", "Бордо", "Челси", "Портсмут", "Чарльтон", "Динамо", "Фулхэм" и другие клубы.
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|22
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|Арсенал Тула
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|Спартак Москва
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|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
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|22
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