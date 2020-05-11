Сычёв назвал экс-игрока сборной России, который является для него ориентиром

Теги дмитрий сычевалексей смертин

Сычёв назвал экс-игрока сборной России, который является для него ориентиром

Известный в прошлом российский футболист Дмитрий Сычёв признался, что его вдохновляет бывший партнёр по национальной сборной Алексей Смертин.

"Я равняюсь на успешных людей. Если конкретно, то из футбольных мой ориентир - это Алексей Смертин. Он успешный, умный, разносторонний и приятный в общении человек. Он знает, чего хочет", - цитирует Сычёва "Гол".

Сейчас 45-летний Смертин занимает пост директора по региональной политике и международным отношениям РФС. Будучи футболистом, он выступал за "Локомотив", "Бордо", "Челси", "Портсмут", "Чарльтон", "Динамо", "Фулхэм" и другие клубы.

Не пропустите: Сычев занял 18-е место в рейтинге самых дорогих молодых игроков в 2004 году. Роналду - 6-й. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Стало известно, кому отказал Пьянич ради "Барселоны"

Стало известно, кому отказал Пьянич ради "Барселоны"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов