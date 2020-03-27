Сычев назвал лучшего форварда в мире на данный момент

Экс-игрок сборной России Дмитрий Сычев считает, что Эрлинг Холанд является лучшим форвардом в мире на данный момент.

"Я давно не видел такого форварда. И это несмотря на забитые мячи и потрясающую статистику. Сумасшедшая скорость, нацеленность на ворота и эффект убийцы. И он продолжает развиваться", - заявил Сычев.

Холанд перебрался в дортмундскую "Боруссию" минувшей зимой. За это время он провел 11 игр, в которых отметился 12 голами и двумя ассистами.

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