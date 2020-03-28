Сычев назвал любимых игроков в "Ливерпуле"

Экс-игрок сборной России Дмитрий Сычев рассказал, что является фанатом "Ливерпуля".

"Как я начал болеть за "Ливерпуль"? Наблюдал-наблюдал, смотрел игры. Потом вышло попасть на несколько игр. Потом на финал Лиги Чемпионов. Кто хоть раз попадал в атмосферу "Ливерпуля", начнет болеть за них. Потрясающий стадион и море фанатов.

Любимые игроки в "Ливерпуле"? Фирмино, Ван Дейк и Александр-Арнольд нравится мне, такая собака", - заявил Сычев.

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