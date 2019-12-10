Сычёв объявил о завершении карьеры
Известный российский футболист Дмитрий Сычёв принял решение повесить бутсы на гвоздь.
"Этот день наступает в жизни каждого, кто посвятил себя спорту. Для одних - это холодное взвешенное решение, для других - мысль, к которой приходишь лишь со временем. Я, скорее, из второй категории. Футбол для меня всегда был жизнью, даже больше. Я всегда любил только футбол в себе, а не наоборот. Это моя любимая игра, а заканчивать игру я не любил с детства. Но игра прекрасна, когда на поле ты можешь забыть обо всём. В последнее время это давалось мне уже не так легко.
Я принял решение завершить игровую карьеру. Не могу сказать, что реализовал себя полностью, но и жаловаться на судьбу мне грех. Это был большой, интересный, непростой путь. Мой путь, который теперь заканчивается. Я благодарю всех тренеров, с которыми пересекался - за веру в меня, терпение и опыт. Буду скучать по всем, с кем играл, ведь быть частью команды - лучшее, что есть в футболе. Отдельное спасибо болельщикам - вы наполняли смыслом мою футбольную жизнь. Я играл для вас, мы вместе переживали радость побед и горечь поражений, и я всегда чувствовал вашу поддержку, особенно когда было очень тяжело. Оставить след в ваших сердцах - это самая ценная и большая награда для меня!
И, конечно, без поддержки моей семьи ничего бы этого не было. Переворачиваю страницу сегодня, чтобы начать новую главу завтра. Новый путь будет не менее интересный, я уверен! Остаёмся на связи. Ваш Дмитрий Сычёв", - написал нападающий в своём инстаграме.
В течение карьеры 36-летний Сычёв выступал за тамбовский "Спартак", московский "Спартак", "Марсель", "Локомотив", минское "Динамо", "Окжетпес", "Волгу" и "Пюник".
За сборную России форвард провёл 47 матчей и забил 15 голов. Чемпион России-2004, обладатель Суперкубка России-2005, обладатель Кубка России-2007, бронзовый призёр Евро-2008.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15