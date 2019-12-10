Сычёв объявил о завершении карьеры

Известный российский футболист Дмитрий Сычёв принял решение повесить бутсы на гвоздь.

"Этот день наступает в жизни каждого, кто посвятил себя спорту. Для одних - это холодное взвешенное решение, для других - мысль, к которой приходишь лишь со временем. Я, скорее, из второй категории. Футбол для меня всегда был жизнью, даже больше. Я всегда любил только футбол в себе, а не наоборот. Это моя любимая игра, а заканчивать игру я не любил с детства. Но игра прекрасна, когда на поле ты можешь забыть обо всём. В последнее время это давалось мне уже не так легко.

Я принял решение завершить игровую карьеру. Не могу сказать, что реализовал себя полностью, но и жаловаться на судьбу мне грех. Это был большой, интересный, непростой путь. Мой путь, который теперь заканчивается. Я благодарю всех тренеров, с которыми пересекался - за веру в меня, терпение и опыт. Буду скучать по всем, с кем играл, ведь быть частью команды - лучшее, что есть в футболе. Отдельное спасибо болельщикам - вы наполняли смыслом мою футбольную жизнь. Я играл для вас, мы вместе переживали радость побед и горечь поражений, и я всегда чувствовал вашу поддержку, особенно когда было очень тяжело. Оставить след в ваших сердцах - это самая ценная и большая награда для меня!

И, конечно, без поддержки моей семьи ничего бы этого не было. Переворачиваю страницу сегодня, чтобы начать новую главу завтра. Новый путь будет не менее интересный, я уверен! Остаёмся на связи. Ваш Дмитрий Сычёв", - написал нападающий в своём инстаграме.

В течение карьеры 36-летний Сычёв выступал за тамбовский "Спартак", московский "Спартак", "Марсель", "Локомотив", минское "Динамо", "Окжетпес", "Волгу" и "Пюник".

За сборную России форвард провёл 47 матчей и забил 15 голов. Чемпион России-2004, обладатель Суперкубка России-2005, обладатель Кубка России-2007, бронзовый призёр Евро-2008.

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