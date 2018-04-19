Сычев оценил перспективы сборной России на ЧМ-2018



Бывший нападающий "Локомотива" Дмитрий Сычев считает, что сборная России может успешно выступить на Чемпионате Мира-2018.

"Нашей сборной по силам выйти в четвертьфинал, это было бы потрясающим результатом. Черчесов - хороший тренер. Надеюсь, поддержка болельщиков поможет ему побеждать с нашей сборной.

Если бы я был главным тренером сборной России, то начал бы с системы подготовки молодых футболистов – все звёзды появляются оттуда. Молодым футболистам посоветовал бы каждый день упорно работать и ждать своего шанса. Если вы достаточно хороши, чтобы уехать за рубеж, нужно это делать", - приводят слова Сычева российские СМИ.

Напомним, что Россия на ЧМ-2018 сыграет в одной группе с Египтом, Саудовской Аравией и Уругваем. В случае выхода в 1/8 финала, россиянам, скорее всего, придется встретится с Португалией или Испанией.

Не пропустите: Руджери призвал Месси отказаться от выступлений за "Барселону" ради Чемпионата Мира. | http://soccernews.ru