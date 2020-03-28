Сычев ответил на вопрос о лучшем тренере в мире
Экс-игрока сборной России Дмитрия Сычева спросили о лучшем тренере в мире.
"Юрий Палыч Семин вне конкуренции. А так Юрген Клопп - лучший, после Жозе Моуринью. Без Жозе было бы скучно. Однако Клопп - очень умный", - заявил Сычев.
Отметим, что Сычев отвечает на вопросы в рамках викторины "Квиз Who is".
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
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|Крылья Советов
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|22
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|Ахмат
|22
|20