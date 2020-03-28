Сычев ответил на вопрос о лучшем тренере в мире

Экс-игрока сборной России Дмитрия Сычева спросили о лучшем тренере в мире.

"Юрий Палыч Семин вне конкуренции. А так Юрген Клопп - лучший, после Жозе Моуринью. Без Жозе было бы скучно. Однако Клопп - очень умный", - заявил Сычев.

Отметим, что Сычев отвечает на вопросы в рамках викторины "Квиз Who is".

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