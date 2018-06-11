Сычёв поделился ожиданиями от выступления сборной России на ЧМ-2018

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Сычёв поделился ожиданиями от выступления сборной России на ЧМ-2018

Известный в прошлом российский футболист Дмитрий Сычёв поделился ожиданиями от выступления национальной сборной на Чемпионате Мира 2018 года.

"Я считаю, что у нас хорошие футболисты. И на домашнем Чемпионате Мира они должны выполнить задачу минимум: выйти из группы и порадовать российских болельщиков. Ну а дальше всё будет зависеть от удачи. Все надеются, что Россия сможет удивить и добраться, в идеале, до призовых мест" - сказал Сычёв.

Напомним, что на групповом этапе ЧМ-2018 сборная России сыграет с Саудовской Аравией, Уругваем и Египтом.

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