Сычёв покинул "Локомотив" из-за Смородской

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Сычёв покинул "Локомотив" из-за Смородской

Бывший форвард "Локомотива" Дмитрий Сычёв назвал причину своего ухода из московского клуба в 2015 году.

"Смена команды на тот момент - единственное правильное решение. Были непростые отношения с президентом клуба Смородской. В "Локомотиве" я хотел играть до конца карьеры. К сожалению, не сложилось", - сказал 36-летний футболист.

Стоит отметить, что после ухода из "Локомотива" Сычёв практически не играл на серьёзном уровне, а в декабре 2019 года объявил о завершении карьеры.

За "железнодорожников" нападающий выступал с 2004 по 2015 год, сыграл 265 матчей, забил 92 гола и сделал 37 ассистов.

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