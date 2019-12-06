Сычёв покинул "Пюник"

Теги пюникдмитрий сычев

Сычёв покинул "Пюник"

"Пюник" на своём официальном сайте объявил об уходе из клуба нападающего Дмитрия Сычёва.

Сообщается, что стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

36-летний россиянин присоединился к "Пюнику" в конце августа, но не провёл за новую команду ни одного матча.

Ранее утверждалось, что в течение двух месяцев Сычёв будет фактически на просмотре в ереванском клубе.

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