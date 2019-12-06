Сычёв покинул "Пюник"
"Пюник" на своём официальном сайте объявил об уходе из клуба нападающего Дмитрия Сычёва.
Сообщается, что стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.
36-летний россиянин присоединился к "Пюнику" в конце августа, но не провёл за новую команду ни одного матча.
Ранее утверждалось, что в течение двух месяцев Сычёв будет фактически на просмотре в ереванском клубе.
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