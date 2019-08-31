Сычёв прокомментировал свой переход в "Пюник"

Новичок "Пюника" Дмитрий Сычёв высказался о подписании контракта с армянским клубом.

"Очень рад продолжить профессиональную карьеру. Надеюсь получать удовольствие от футбола и радовать поклонников своей игрой. Спасибо "Пюнику" и лично президенту Артуру Согомоняну за эту возможность и доверие.

Клуб прежде всего заинтересовал меня профессиональным подходом, большими амбициями и планами развития, что полностью соответствует моей философии", - сказал Сычёв.

Напомним, что российский форвард в возрасте 35 лет возобновил профессиональную карьеру и заключил с "Пюником" соглашение по схеме "1+1".

Сычёв известен по выступлениям за "Спартак", "Марсель" и "Локомотив". В составе сборной России он забил 15 голов в 47 матчах.

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