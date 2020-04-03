Сычёв рассказал, что побудило его после "Марселя" вернуться в Россию
Известный в прошлом российский нападающий Дмитрий Сычёв объяснил, почему его период карьеры в Европе оказался таким краткосрочным.
Напомним, что "Марсель" купил форварда у "Спартака" за 3 миллиона евро, однако всего через год он перешёл в "Локомотив" за 4,5 миллиона.
"Почему не пошёл дальше? Там были варианты, но, знаете, молодёжь. Мне был 21 год. В голове сидела такая мысль, что хочется домой", - сказал Сычёв.
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