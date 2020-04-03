Сычёв рассказал, что побудило его после "Марселя" вернуться в Россию

Теги спартак москвалокомотив москвамарсельдмитрий сычев

Сычёв рассказал, что побудило его после "Марселя" вернуться в Россию

Известный в прошлом российский нападающий Дмитрий Сычёв объяснил, почему его период карьеры в Европе оказался таким краткосрочным.

Напомним, что "Марсель" купил форварда у "Спартака" за 3 миллиона евро, однако всего через год он перешёл в "Локомотив" за 4,5 миллиона.

"Почему не пошёл дальше? Там были варианты, но, знаете, молодёжь. Мне был 21 год. В голове сидела такая мысль, что хочется домой", - сказал Сычёв.

Не пропустите: Сычёв покинул "Локомотив" из-за Смородской. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

УЕФА пригрозила исключением из еврокубков клубам из стран, не доигравших свои чемпионаты

УЕФА пригрозила исключением из еврокубков клубам из стран, не доигравших свои чемпионаты

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов