Сычев рассказал, где продолжит карьеру



Экс-нападающий сборной России Дмитрий Сычев заявил, что он намерен продолжать играть за клуб "Локомотив-Казанка".

"Буду продолжать карьеру за "Казанку". Силы есть, желание есть. Заканчивать карьеру пока не планирую", - цитируют Сычева российские СМИ.

В минувшем сезоне 34-летний Сычев провел за "Казанку" 20 матчей во втором дивизионе и забил 1 гол.

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