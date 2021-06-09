Сычев рассказал, как Жирков отреагировал на решение Хиддинка перевести его в оборону

Фото: инстаграм Юрия Жиркова

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев рассказал, как Юрий Жирков отреагировал на решение тогдашнего главного тренера национальной команды Гуса Хиддинка перевести его из полузащиты на позицию левого защитника перед чемпионатом Европы 2008 года.

"Жирков в принципе неразговорчивый. Молчит и молчит, пыхтит, бегает, сам с собой разговаривает. Не было видно, что ему не нравится. Обычная история – а потом оказалось, что ему не очень нравилось", - сказал Сычев в фильме Sports.ru "Евро-2008. Лучшее лето нашей жизни".

Стоит отметить, что с тех пор 37-летний Жирков практически все время играет в обороне. Контракт игрока с "Зенитом" действует до 31 июня 2021 года.

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