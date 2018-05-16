Форвард "Казанки" Дмитрий Сычев сделал прогноз на финал Лиги Европы, в котором сегодня встретятся мадридский "Атлетико" и "Марсель".

"Буду ли я смотреть сегодня финал Лиги Европы с участием "Марселя"? Да, конечно, буду! Буду переживать за французский "Марсель". Это логично - я там играл, я слежу за командой на протяжении долгого времени и конкретно в Лиге Европы. Мой прогноз? Я думаю, что победит "Марсель", - цитирует 34-летнего нападающего sport24.ru.

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