Сычев: "Смородская сказала: "Пока я в "Локомотиве" – тебя здесь не будет"

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Сычев: "Смородская сказала: "Пока я в "Локомотиве" – тебя здесь не будет"

Известный нападающий Дмитрий Сычев рассказал о своих проблемах с бывшим президентом "Локомотива" Ольгой Смородской.

"Ольга Смородская сказала: "Ищи себе новую команду. Пока я в "Локомотиве" – тебя здесь не будет". Не дай Бог никому пережить! Устроили настоящую травлю, не забуду этого никогда. Но… Знаете, крепче будем! Сильнее! Именно Смородская дала мне понять, насколько я люблю футбол, насколько мне его не хватает. Искренне желаю Ольге Юрьевне здоровья. Ничего больше, никакого зла. Нужно уметь прощать. В нашей жизни так мало милосердия, что начинать лучше с себя. Если будешь это транслировать – наверное, кому-то поблизости станет чуть теплее.

Когда закончилась аренда в "Волге", Смородская предложила мне разорвать без всяких компенсаций. Кто ж на такое согласился бы? Не представляю… Психологически пришлось очень тяжело. Находился на грани нервного срыва. Ходишь в родной клуб как на каторгу. Не имеешь права на ошибку. Один раз проколешься – тебя уволят. Достаточно опоздания на минуту", - приводят слова Сычева российские СМИ.

Напомним, что 33-летний Сычев выступал за "Локомотив" с 2004 по 2015 годы, провел за клуб 267 матчей и забил 92 гола. В данный момент форвард играет за фарм-клуб "железнодорожников" "Казанку", который выступает во второй лиге.

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