Форвард московской "Казанки" Дмитрий Сычев спрогнозировал результат финального матча Чемпионата Мира, в котором встретятся сборные Франции и Хорватии.

"Симпатизирую Франции и не скрываю этого. Думаю, победит Франция. Что касается зрелищности. Вы же видели, как те же хорваты играли на предыдущих этапах. Ставки на финал очень высоки, бросаться вперед оголтело никто не будет. Прогнозирую тут один-два гола. Счет? 1:0 - в пользу французов", - цитирует 34-летнего нападающего Чемпионат.

Напомним, сборная Хорватии перед финалом ЧМ потеряла Перишича. | soccernews.ru