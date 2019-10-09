Сычёв: "В юности работал на полях и торговал картошкой"

2 Теги дмитрий сычевроссияпюник

Сычёв: "В юности работал на полях и торговал картошкой"

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычёв рассказал, чем занимался в юности до футбола.

"Все сибирские люди работают на земле и питаются тем, что вырастили. Мы, например, засевали поля картошки. Это было пять раз в году. Это было естественным положением вещей, а не обязанностью. Ты не можешь хотеть поиграть в футбол или погулять - едешь сажаешь, окучиваешь, пропалываешь и собираешь. На паре гектаров прилично можно накачаться. Потом ешь всё, что собрал. Иногда я стоял и продавал урожай на рынке. Так и жили, я этого не стесняюсь", - сказал Сычёв.

Футболист является уроженцем Омска. В Санкт-Петербург он перебрался в 1998 году в 15-летнем возрасте.

Сейчас Сычёв выступает в Армении за "Пюник".

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

" Мы, например, делали друг другу массаж. Это было пять раз в день. Это было естественным положением вещей, а не обязанностью. Ты не можешь хотеть поиграть в футбол или посмотреть матч Барселоны - идешь,поглаживаешь, окучиваешь, пропалываешь и размазываешь. На паре сектантов прилично можно возбудится. Потом целуешься со всеми, кто пришел. Иногда я стоял продавал себя на дороге. Так и жили, я этого не стесняюсь", - сказал Хрыстя.

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Дмитрий Владимирович 27 сентября 2019 22:15 -- "Я Карыча не знаю! Если бы он писал помягче, то у него было бы больше плюсов, но всё равно ему меня не догнать"

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