Сычёв возобновил профессиональную карьеру

Известный российский нападающий Дмитрий Сычёв вернулся в большой футбол.

Сообщается, что 35-летний футболист заключил контракт с армянским "Пюником" по схеме "1+1".

Последним клубом Сычёва была "Казанка", за которую он играл в сезоне 2017/18.

Форвард известен по выступлениям за "Спартак", "Марсель" и "Локомотив". В составе сборной России он забил 15 голов в 47 матчах.

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