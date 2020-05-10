Сычев занял 18-е место в рейтинге самых дорогих молодых игроков в 2004 году. Роналду - 6-й

Бывший нападающий "Локомотива" и сборной России Дмитрий Сычев занял 18-е место в рейтинге самых дорогих молодых игроков в 2004 году по версии Instagram.

Стоит отметить, что шестое место занял португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Топ-10 самых дорогих молодых талантов в 2004 году выглядит следующим образом:

1. Уэйн Руни ("Манчестер Юнайтед", 18 лет) – 37 миллионов евро

2. Хосе Антонио Рейес ("Арсенал", 21 год) – 35

3. Фернандо Торрес ("Атлетико", 20 лет) – 25

4. Робиньо ("Реал", 20 лет) – 22

5. Арьен Роббен ("Челси", 20 лет) – 20

6. Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед", 19 лет) – 18

7. Карлос Тевес ("Бока Хуниорс", 20 лет) – 15

8. Даниэле де Росси ("Рома", 21 год) – 14

9. Андрес Иньеста ("Барселона", 20 лет) – 12

10. Майкл Эссьен ("Лион", 21 год) – 12

...

18. Дмитрий Сычев ("Локомотив", 20 лет) – 10

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