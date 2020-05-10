Сычев занял 18-е место в рейтинге самых дорогих молодых игроков в 2004 году. Роналду - 6-й
Бывший нападающий "Локомотива" и сборной России Дмитрий Сычев занял 18-е место в рейтинге самых дорогих молодых игроков в 2004 году по версии Instagram.
Стоит отметить, что шестое место занял португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду.
Топ-10 самых дорогих молодых талантов в 2004 году выглядит следующим образом:
1. Уэйн Руни ("Манчестер Юнайтед", 18 лет) – 37 миллионов евро
2. Хосе Антонио Рейес ("Арсенал", 21 год) – 35
3. Фернандо Торрес ("Атлетико", 20 лет) – 25
4. Робиньо ("Реал", 20 лет) – 22
5. Арьен Роббен ("Челси", 20 лет) – 20
6. Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед", 19 лет) – 18
7. Карлос Тевес ("Бока Хуниорс", 20 лет) – 15
8. Даниэле де Росси ("Рома", 21 год) – 14
9. Андрес Иньеста ("Барселона", 20 лет) – 12
10. Майкл Эссьен ("Лион", 21 год) – 12
...
18. Дмитрий Сычев ("Локомотив", 20 лет) – 10
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16