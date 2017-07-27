Сычев: "Жаль, что не очень хорошо ушел из "Спартака"

Известный российский нападающий Дмитрий Сычев вспоминает о своем уходе из "Спартака" в 2002 году.

"Очень приятно, что я оставил свой след в "Спартаке". Я всегда говорил, что у меня к "Спартаку" будет безмерная благодарность и уважение за то время, которое я там провел. Жаль, что не очень хорошо ушел из клуба.

Был ли конфликт с Романцевым? Нет. С Олегом Ивановичем разошлись мирно. А вот с руководством были очень сложные отношения. Вообще я не собирался никуда уходить. В "Спартаке" все было идеально, все мне улыбались. Но, как говорится, жизнь заставила. Получилось уйти во Францию. Сейчас могу сказать, что ни о чем не жалею, потому что получил нереальный опыт: и в жизненном, и в футбольном, и в ментальном планах.

Агент тоже хотел, чтобы я остался в «Спартаке». В той ситуации были какие-то нюансы в отношении с руководством. Олег Иванович тогда ничего не решал. Если бы решал, то я бы никуда не ушел", - приводят слова Сычева российские СМИ.

Напомним, что летом 2002 года Сычев написал заявление об уходе из "Спартака" и, в итоге, был продан в "Марсель".

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