"Сыграем вместе на небесах". Пеле отреагировал на новость о смерти Марадоны

Легендарный бразильский футболист Пеле прокомментировал известие о смерти великого аргентинца Диего Марадоны, который скончался в возрасте 60 лет от внезапной остановки сердца.

"Не сомневаюсь, что однажды мы вместе сыграем на небесах", – приводит слова Пеле Reuters.

Марадона за свою карьеру выступал за "Архентинос Хуниорс", "Боку Хуниорс", "Барселону", "Наполи", "Севилью", "Ньюэллз Олд Бойз" и вновь "Боку Хуниорс". За сборную Аргентины сыграл 91 матч и забил 34 гола. Двукратный чемпион Италии, чемпион Аргентины, обладатель Кубка Италии, обладатель Кубка лиги Испании, обладатель Кубка УЕФА, обладатель Суперкубка Испании, обладатель Суперкубка Италии.

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