Сыграны первые матчи 1\16 Кубка Германии
Завершились первые из ряда матчей 1\16 Кубка Германии по футболу.
"Аугсбург" уступил дома "РБ Лейпциг" 0:3, а "Шальке" оказался сильнее клуба "Ульм" из Юго-Западной региональной лиги (4 по силе дивизион Германии). Матч закончился со счетом 1:3.
"Аугсбург" - "РБ Лейпциг" 0:3 (0:1)
Голы: Орбан, 11 - 0:1, Поульсен, 75 - 0:2, Анхелиньо, 82 - 0:3
"Аугсбург": Гикевич, Гауэлеу, Яго, Удуохай, Оксфорд (Нидерлехнер, 77), Калиджури, Штробль, Варгас, Хедира, Гумны (Груэсо, 77), Грегорич.
"РБ Лейпциг": Гулачи, Мукиеле (Адамс, 77), Орбан, Упамекано (Мартель, 88), Анхелиньо, Ольмо (Борковски, 77), Забитцер, Айдара (Самарджич, 88), Кампль, Форсберг (Поульсен, 63), Хальстенберг.
"Ульм" - "Шальке" 1:3 (0:1)
Голы: Сердар, 27 - 0:1, Раман, 51 - 0:2, Раман, 62 - 0:3, Райхерт, 82 - 1:3
Нереализованный пенальти: Райхерт, 82
"Ульм": Ройле, Штолль, Гайер (Кребс, 78), Райхерт, Хойссер, Гаши (Heilig, 79), Янн (Кинле, 72), Сапина (Бек, 68), Рюле (Хигль, 72), Шмидтс, Чобан.
"Шальке": Фэрманн, Людевиг (Тиав, 46), Беккер, Настасич, Очипка, Шопф, Харит (Боздоган, 77), Раман (Хопп, 67), Сердар, Скрибски (Кутуджу, 89), Стамбули.
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