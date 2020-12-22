Сыграны первые матчи 1\16 Кубка Германии

Завершились первые из ряда матчей 1\16 Кубка Германии по футболу.



"Аугсбург" уступил дома "РБ Лейпциг" 0:3, а "Шальке" оказался сильнее клуба "Ульм" из Юго-Западной региональной лиги (4 по силе дивизион Германии). Матч закончился со счетом 1:3.

"Аугсбург" - "РБ Лейпциг" 0:3 (0:1)

Голы: Орбан, 11 - 0:1, Поульсен, 75 - 0:2, Анхелиньо, 82 - 0:3

"Аугсбург": Гикевич, Гауэлеу, Яго, Удуохай, Оксфорд (Нидерлехнер, 77), Калиджури, Штробль, Варгас, Хедира, Гумны (Груэсо, 77), Грегорич.

"РБ Лейпциг": Гулачи, Мукиеле (Адамс, 77), Орбан, Упамекано (Мартель, 88), Анхелиньо, Ольмо (Борковски, 77), Забитцер, Айдара (Самарджич, 88), Кампль, Форсберг (Поульсен, 63), Хальстенберг.



"Ульм" - "Шальке" 1:3 (0:1)

Голы: Сердар, 27 - 0:1, Раман, 51 - 0:2, Раман, 62 - 0:3, Райхерт, 82 - 1:3

Нереализованный пенальти: Райхерт, 82

"Ульм": Ройле, Штолль, Гайер (Кребс, 78), Райхерт, Хойссер, Гаши (Heilig, 79), Янн (Кинле, 72), Сапина (Бек, 68), Рюле (Хигль, 72), Шмидтс, Чобан.