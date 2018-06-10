Сыграть как в 1994-ом: сборная Саудовской Аравии едет на Чемпионат Мира в Россию

Сборная Саудовской Аравии по футболу

Конфедерация: АФК

Рейтинг ФИФА: 67

Лучший результат на Чемпионатах Мира: 1/8 финала в 1994 году – поигрыш Швеции со счетом 3:1

Гвардейцы: Мохаммед Ад-Даайа (180 матчей) – в истории, Усама Хавсави (133 матча) – в заявке.

Лучшие бомбардиры: Маджид Абдулла (72 гола) – в истории, Мохаммад Аль-Сахлави (28 голов) – в заявке.

История выступлений на Чемпионатах Мира

Саудовская Аравия – не частый гость на мундиалях. Поездка в Россию станет для "орлов пустыни" пятой командировкой на самый престижный футбольный турнир. Предыдущие 4 выезда Саудовской Аравии уместились в промежуток между 1994 и 2006 годами. "Зеленые" посетили 4 Чемпионата Мира подряд, а на одном из них даже отказались примерять на себе роль туристов и хорошенько нашумели.

А случилось это в 1994 году в США. Тогда команда аргентинского наставника Хорхе Солари попала в одну группу с Нидерландами, Бельгией и Марокко. Конечно, Нидерландам аравийцы проиграли, даже несмотря на та то, что с девятнадцатой минуты и до середины второго тайма вели в счете. А вот два следующих матча были выиграны. Сначала "орлы пустыни" в напряженном матче победили сборную Марокко, окончательно выбив ее из турнира, а в последнем туре, благодаря единственному голу Саида аль-Овейрана в самом начале матча, смогли одолеть бельгийцев. В конце группового этапа ситуация сложилась таким образом, что три команды – Нидерланды, Саудовская Аравия и Бельгия – набрали по 6 очков, при этом все они имели разницу мячей +1. Но благодаря большему количеству забитых голов Нидерланды и Саудовская Аравия сразу же опередили Бельгию, а там все решила личная встреча. В итоге, голландцы – первые, аравийцы ‒ вторые.

Но дальше 1/8 финала та команда Хорхе Солари так и не пробилась. В первом раунде плей-офф "орлы пустыни" встретились со сборной Швеции, которая в последствии займет третье место, и не смогли оказать "сине-желтым" никакого сопротивления – 3:1. Интересно, что всего 5 игроков той сборной Саудовской Аравии перешагнули порог 25 лет. Семеро и вовсе были моложе 22-ух. Самым старшим в той команде являлся Маджид Абдулла - 34-летняя легенда аравийского футбола - который на тот момент уже стал лучшим бомбардиром сборной. К тому же, на том Чемпионате Мира свой путь начинал вратарь Мохаммед Ад-Даайа. Сегодня фанаты футбола могут знать этого человека как рекордсмена по количеству сыгранных матчей за сборную.

На этом победы в рамках Чемпионатов Мира закончились. В 1998 году в группе с Францией, Данией и ЮАР, аравийцы вчистую проиграли европейским сборным, а в ничего не решающей последней игре квартета выдали результативный матч с ЮАР – 2:2. Но даже это не помогло "зеленым" подняться хотя бы на третью строчку.

В 2002 году в Японии и Корее результат был еще хуже: 3 поражения в трех матчах с Германией, Ирландией и Камеруном, 0 забитых голов и разница мячей -12, во многом из-за унизительного поражения от Германии со счетом 8:0. Как не сложно догадаться, это был худший результат на турнире. Даже сборная Китая, которая вчистую проиграла всем и не забила ни одного гола, пропустила всего 9.

2006 год продолжил серию неудачных результатов. В первом матче группового этапа Саудовская Аравия в компенсированное время упустила победу над сборной Туниса. А после этого последовали два поражения с общим счетом 5:0. Больше всего в этом отношении постаралась сборная Украины, которая впервые приехала на мундиаль и "порвала" "орлов пустыни" с разгромным счетом 4:0. Последний матч с Испанией уже ничего не решал – 1:0 и Саудовская Аравия опять поехала домой ни с чем.

Отбор на Чемпионат Мира 2018

В квалификации к Чемпионату Мира Саудовская Аравия провела два отборочных этапа. Первый был достаточно простой для "зеленых". Она заняли уверенное первое место в группе с ОАЭ, Палестиной, Малайзией и Восточным Тимором, добыв 6 побед в 8 матчах и ни разу не проиграв. А вот второй этап квалификации был уже куда сложнее. Аравийцы хорошо начали отборочную кампанию, добыв в первых четырех матчах 3 победы и 1 ничью. Но последующее поражение от Японии пошатнуло позиции аравийцев. Худшими для команды оказались 8 и 9 туры, где были 2 поражения подряд от главного конкурента Австралии и ни на что не претендовавшего ОАЭ.

Из-за двух неубедительных матчей "зеленые" окончательно упустили первое место и рисковали упустить даже второе, сравнявшись по очкам с Австралией. Теперь для прямого попадания на мундиаль в последнем туре нужно было обыгрывать лидера группы – Японию. С этой задачей аравийцы все-таки справились, обыграв представителей страны восходящего солнца благодаря единственному голу Фахада аль-Муваллада на 63 минуте.

Окончательная заявка на Чемпионат Мира

Вратари: Мохаммед Аль-Овайс ("Аль-Ахли Джидда", Саудовская Аравия), Яссер Аль-Мосайлем ("Аль-Ахли", Саудовская Аравия), Абдулла Майюф ("Аль-Хилаль", Саудовская Аравия).

Защитники: Мансур Аль-Харби, Мотаз Хавсави (все – "Аль-Ахли", Саудовская Аравия), Яссер Аль-Шахрани, Осама Хавсави, Мохаммед Аль-Бурайк, Али Аль-Булаихи (все –"Аль-Хиляль", Саудовская Аравия), Омар Хавсави ("Аль-Наср", Саудовская Аравия).

Полузащитники: Абдулла Аль-Хайбари ("Аль-Шабаб", Саудовская Аравия), Абдулла Отайф, Салман Аль-Фарадж, Абдулмалек Аль-Хаибри (все – "Аль-Хиляль", Саудовская Аравия), Тайсир Аль-Джассим ("Аль-Ахли", Саудовская Аравия), Хуссейн Аль-Мафхави, Мохамед Канно, Хаттан Бахебри (все – "Аль-Шабаб", Саудовская Аравия), Салем Аль-Досари ("Вильярреал", Испания), Яхья Аль-Шехри ("Леганес", Испания).

Нападающие: Фахад Аль-Муваллад ("Леванте", Испания), Мохаммад Аль-Сахлави ("Аль-Наср", Саудовская Аравия), Моханнад Ассери ("Аль-Ахли" Саудовская Аравия).

Ориентировочный состав:

Аль-Овайс – Аль-Бурайк, Мотаз Хавсави, Омар Хавсави, Аль-Шахрани – Отайф – Фахад Аль-Муваллад, Аль-Мафхави, Аль-Джассим, Аль-Шехри – Мохаммад Аль-Сахлави.

Ключевой игрок

Сборная Саудовской Аравии не имеет в своем составе звезд мирового класса, да и хотя бы на игроков, которые были бы на слуху, команда не богата. Но все же в ее составе есть футболист, которого стоит выделить. Это 31-летний форвард "Аль-Насра" Мохаммад Аль-Сахлави. В течении квалификации нападающий успел забить 16 голов в 18 матчах, став лучшим бомбардиром не только Саудовской Аравии, но и всего отбора. Соперникам стоит обратить внимание именно на его быстрые забеги в штрафную. Интересно, что Аль-Сахлави дебютировал в сборной всего 3 года назад (в 28 лет) при Берте Ван Марвейке и уже успел стать лучшим бомбардиром в заявке команды, наколотив 28 голов в 38 встречах.

Тренер

Саудовскою Аравию возглавляет 50-летний испанский специалист с аргентинскими корнями Хуан Антонио Пицци. Тренер не проходил отбор вместе с "орлами пустыни" и возглавил команду уже в ноябре 2017 года после увольнения Берта Ван Марвейка, который и вывел аравийцев на турнир. В течении всей отборочной кампании Пицци возглавлял сборную Чили, которая не смогла попасть в Россию, пропустив вперед себя сборную Перу.

Главным достижением Хуана Антонио Пицци является победа в Кубке Америки вместе со сборной Чили. До этого испанец возглавлял целый ряд аргентинских, чилийских и мексиканских клубов, а также "Валенсию", но особых успехов с ними не добивался. По статистике, в среднем Пицци работает в одном клубе всего 8 месяцев, так что вполне возможно, что после Чемпионата Мира он покинет тренерское кресло "зеленых". А возможно и нет, ведь тренер имеет аргентинские корни, а 1994 год показал, что аргентинцы умеют достигать неплохих результатов с аравийцами.

Перспективы на Чемпионате Мира

На мундиале Саудовской Аравии предстоит побороться за выход из группы со сборными Уругвая, России и Египта. Именно первый матч с Россией уже 14 июня покажет на что способна претендовать команда из Аравийского полуострова. Конечно, если смотреть по именам, то сборная явно уступает всем представителям своей группы. При этом Саудовская Аравия является таким же котом в мешке, как и Египет. Да и Россию с ее последними результатами в фавориты явно не запишешь. Но перед турниром шансов на выход из группы у Саудовской Аравии действительно очень мало.

Игорь Малиенко | http://soccernews.ru

Также не пропустите представление следующих сборных:

Марокко, Австралия, Исландия, Хорватия, Перу, Германия, Мексика, Швеция, Южная Корея, Бельгия, Англия, Панама, Польша, Сенегал, Колумбия, Япония, Аргентина, Дания, Франция, Иран, Португалия, Испания, Тунис