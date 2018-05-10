Сыграть за Суперкубок Испании "Барселона" может полурезервным составом
Матчи за Суперкубок Испании каталонская "Барселона" может сыграть полурезервным составом, информирует sport.es.
По сведениям издания, наверняка, клуб предоставит дополнительные дни отдыха игрокам, которые в составе своих сборных далеко продвинутся по турнирной сетке предстоящего Чемпионата Мира в России.
Предположительно, "Барселона" сыграет матчи против "Севильи" за Суперкубок Испании 11 и 14 августа. Чемпионат Мира в России завершится 15 июля.
Напомним, "Барселона" назвала цену на Дембеле. | soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Бельерин прокомментировал свое будущее в "Арсенале"
-
РФС отказал трем клубам в лицензии на следующий сезон
-
Черчесов назвал главную цель сборной России на ЧМ-2018
-
Спаллетти: "Нас ждет непростой матч с "Сассуоло, полуфинал, в котором мы должны победить"
-
Конте рассказал, как он относится к своему возможному увольнению
-
Ключевой защитник "Интера" вернулся в строй
-
Зидан считает, что Роналду и Неймар смогут играть вместе
-
"Милан" может пригласить Сарри
-
Рейнгольд: "Черчесов упёрся, как баран"
-
"Атлетико" определился с пятым кандидатом на замену Гризманна
-
"Ювентус" готов продать Игуаина
-
"Бавария" объявила о продлении контрактов с Роббеном и Рафиньей
-
УЕФА отклонила апелляцию на дисквалификацию Симеоне
-
"Хоффенхайм" интересуется хавбеком молодёжной сборной Германии
-
Моуринью определился с заменой для Мартиаля
-
Куртуа рискует пропустить финал Кубка Англии
-
Президент РФПЛ назвал город, который примет матч за Суперкубок России
-
"Арсенал" нацелился на защитника ПСЖ
-
Черчесов назначил капитана сборной России на ЧМ-2018
-
"Валенсия" определилась со стоимостью Родриго
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|35
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|36
|75
|3
|Реал Мадрид
|35
|72
|4
|Валенсия
|36
|67
|5
|Бетис
|36
|59
|6
|Вильярреал
|35
|57
|7
|Хетафе
|36
|52
|8
|Севилья
|35
|51
|9
|Жирона
|36
|48
|10
|Эйбар
|36
|47
|11
|Реал Сосьедад
|36
|46
|12
|Сельта Виго
|36
|46
|13
|Алавес
|36
|44
|14
|Атлетик Бильбао
|36
|43
|15
|Эспаньол
|36
|43
|16
|Леганес
|35
|40
|17
|Леванте
|35
|40
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|36
|29
|19
|Лас Пальмас
|36
|22
|20
|Малага
|36
|20