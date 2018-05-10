Сыграть за Суперкубок Испании "Барселона" может полурезервным составом

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Сыграть за Суперкубок Испании "Барселона" может полурезервным составомМатчи за Суперкубок Испании каталонская "Барселона" может сыграть полурезервным составом, информирует sport.es.

По сведениям издания, наверняка, клуб предоставит дополнительные дни отдыха игрокам, которые в составе своих сборных далеко продвинутся по турнирной сетке предстоящего Чемпионата Мира в России.

Предположительно, "Барселона" сыграет матчи против "Севильи" за Суперкубок Испании 11 и 14 августа. Чемпионат Мира в России завершится 15 июля.

Напомним, "Барселона" назвала цену на Дембеле. | soccernews.ru

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