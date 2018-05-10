Сыграть за Суперкубок Испании "Барселона" может полурезервным составом

Матчи за Суперкубок Испании каталонская "Барселона" может сыграть полурезервным составом, информирует sport.es.

По сведениям издания, наверняка, клуб предоставит дополнительные дни отдыха игрокам, которые в составе своих сборных далеко продвинутся по турнирной сетке предстоящего Чемпионата Мира в России.

Предположительно, "Барселона" сыграет матчи против "Севильи" за Суперкубок Испании 11 и 14 августа. Чемпионат Мира в России завершится 15 июля.

Напомним, "Барселона" назвала цену на Дембеле. | soccernews.ru