Сын Анчелотти попросил его изменить подход к заменам
Фото: инстаграм Анчелотти/Автор неизвестен
Давиде Анчелотти, сын и помощник главного тренера мадридского "Реала" Карло Анчелотти, попросил своего отца изменить подход к заменам, сообщает издание ABC.
В частности, по информации источника, он считает, что лучше делать 2-3 замены до 70-й минуты игры, а затем, если в этом будет необходимость, использовать оставшиеся 2 замены.
Напомним, что следующим матч "Реал" проведет в Саудовской Аравии, в рамках полуфинала Суперкубка Испании против "Барселоны", Встречи запланирована на 12 января. Начало - в 23:00 (мск).
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|Валенсия
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|Атлетик Бильбао
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|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
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|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|13
|Осасуна
|20
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|Алавес
|20
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|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14