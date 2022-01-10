Сын Анчелотти попросил его изменить подход к заменам

Фото: инстаграм Анчелотти/Автор неизвестен

Давиде Анчелотти, сын и помощник главного тренера мадридского "Реала" Карло Анчелотти, попросил своего отца изменить подход к заменам, сообщает издание ABC.

В частности, по информации источника, он считает, что лучше делать 2-3 замены до 70-й минуты игры, а затем, если в этом будет необходимость, использовать оставшиеся 2 замены.

Напомним, что следующим матч "Реал" проведет в Саудовской Аравии, в рамках полуфинала Суперкубка Испании против "Барселоны", Встречи запланирована на 12 января. Начало - в 23:00 (мск).

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