Сын Аршавина сделал хет-трик за "Спартак"

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Сын Аршавина сделал хет-трик за "Спартак"Арсений Аршавин, младший сын экс-игрока сборной России и питерского "Зенита" Андрея Аршавина, продолжает учится азам футбольного мастерства в академии московского "Спартака", сообщает "Чемпионат".

3 февраля, юные "спартаковцы" сыграли матч с "Вымпелом" из Королева. Встреча закончилась разгромной победой "красно-белых" со счетом 23:0. Младший Аршавин смог оформить хет-трик.

В академию "Спартака" Арсений поступил в ноябре прошлого года. Отец с иронией отреагировал на это, заявив, что они будут "разваливать «Спартак» с низов".

Арсений - младший сын Аршавина от брака с телеведущей Юлией Барановской.

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