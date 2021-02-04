Сын Аршавина сделал хет-трик за "Спартак"
Арсений Аршавин, младший сын экс-игрока сборной России и питерского "Зенита" Андрея Аршавина, продолжает учится азам футбольного мастерства в академии московского "Спартака", сообщает "Чемпионат".
3 февраля, юные "спартаковцы" сыграли матч с "Вымпелом" из Королева. Встреча закончилась разгромной победой "красно-белых" со счетом 23:0. Младший Аршавин смог оформить хет-трик.
В академию "Спартака" Арсений поступил в ноябре прошлого года. Отец с иронией отреагировал на это, заявив, что они будут "разваливать «Спартак» с низов".
Арсений - младший сын Аршавина от брака с телеведущей Юлией Барановской.
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