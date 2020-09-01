Сын Артема Дзюбы пошел в первый класс

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Сын Артема Дзюбы пошел в первый класс

Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба сообщил, что его сын Никита пошел в первый класс.

"Боже, как летит время! Сынок, я очень-очень тебя люблю и горжусь тобой! Мой первоклашка", - написал Дзюба в своем Instagram.

Артем Дзюба женат с 2012 года. У него есть еще один сын - Максим, который родился в 2016 году.

В нынешнем сезоне 32-летний Дзюба провел за "Зенит" шесть матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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