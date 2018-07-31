Сын Артуро Видаля рассказал, в каких двух клубах мог продолжить карьеру его отец

Сын полузащитника мюнхенской "Баварии" Артуро Видаля Алонсито рассказал, в каких двух клубах мог продолжить карьеру его отец.

Так, на своем канале в ютуб старший из детей 31-летнего хавбека рассказал: " Все спрашивают меня, куда уйдет мой папа? Я до сих пор не знаю, но, скорее всего... это будет "Барселона" или "Интер ".

Напомним, Видаль продолжит карьеру в "Интере". | soccernews.ru