Сын Артуро Видаля рассказал, в каких двух клубах мог продолжить карьеру его отец

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Сын Артуро Видаля рассказал, в каких двух клубах мог продолжить карьеру его отецСын полузащитника мюнхенской "Баварии" Артуро Видаля Алонсито рассказал, в каких двух клубах мог продолжить карьеру его отец.

Так, на своем канале в ютуб старший из детей 31-летнего хавбека рассказал: "Все спрашивают меня, куда уйдет мой папа? Я до сих пор не знаю, но, скорее всего... это будет "Барселона" или "Интер".

Напомним, Видаль продолжит карьеру в "Интере". | soccernews.ru

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