Сын Бекхэма дебютировал в профессиональном футболе
Фото: инстаграм Ромео Бекхэма/Автор неизвестен
Ромео Бекхэм, сын бывшего игрока сборной Англии и Дэвида Бекхэма, дебютировал в профессиональном футболе за американский клуб "Форт Лодердейл".
19-летний Футболист вышел в основном составе в матче USL League One - третьего по силе дивизиона - против "Торменты" (2:2). Хавбек отыграл 79 минут и не отметился результативными действиями, сделав 19 касаний мяча.
Напомним, что Бекхэм-старший является одним из совладельцев клуба МЛС "Интер Майами".
Не пропустите: Куман получит крупную компенсацию, если "Барселона" не продлит с ним контракт. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Локомотив" не смог обыграть "Урал" в матче РПЛ
-
"Вулверхэмптон" решил выкупить хавбека "Барселоны"
-
"Барселоне" придется заплатить Куману огромную сумму в случае увольнения
-
"Зенит" лишился четырех основных игроков перед матчем с "Рубином"
-
Журналист Андронов сделал оскорбительное заявление в адрес Федуна
Лента новостей
-
Назвала причина замены Месси в матче с "Лионом"
-
"Локомотив" не смог обыграть "Урал" в матче РПЛ
-
Анчелотти высказался об идее проведения ЧМ каждые 2 года
-
"Ливерпуль" теряет Алькантару
-
"Вулверхэмптон" решил выкупить хавбека "Барселоны"
-
"Барселоне" придется заплатить Куману огромную сумму в случае увольнения
-
Марлос может покинуть "Шахтер"
-
Андронов рассказал, как Газзаев однажды сбежал с обеда в Киеве
-
Дзюба травмировал вратаря "Челси" Менди
-
1
Сетьен может получить огромную компенсацию от "Барселоны"
-
"Зенит" лишился четырех основных игроков перед матчем с "Рубином"
-
Журналист Андронов сделал оскорбительное заявление в адрес Федуна
-
Сын Бекхэма дебютировал в профессиональном футболе
-
5
Анри высказался о конфликте между Месси и Почеттино
-
Глушаков ярко отреагировал на вызов в сборную России
-
Губерниев отреагировал на вызов Дзюбы и Глушакова в сборную России
-
Роналду обратился к футболисту, который находится в коме
-
В ПСЖ намекнули на отставку Почеттино из-за конфликта с Месси
-
Карпин назвал причину вызова Дзюбы в сборную России
-
Семин оценил состав сборной России на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Эхеа
|40
|93
|2
|Барбастро
|40
|88
|3
|Теруэль
|40
|84
|4
|Атлетико Монсон
|40
|81
|5
|Андорра
|40
|81
|6
|Реал Сарагоса II
|40
|80
|7
|Вильянуэва КФ
|40
|71
|8
|Сариньена
|40
|58
|9
|Атлетико Калатайюд
|40
|53
|10
|Сабиньяниго
|40
|52
|11
|Утебо
|40
|51
|12
|Сан Лоренцо
|40
|43
|13
|Бинефар
|40
|43
|14
|Куарте Индустриаль
|40
|43
|15
|Бреа
|40
|43
|16
|Фрага
|40
|40
|17
|Эбро
|40
|40
|18
|Фигеруэлас
|40
|37
|19
|Иллуэка
|40
|33
|20
|Пеньяс Осенсес
|40
|29
|21
|Хакетано
|40
|28