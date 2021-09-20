Сын Бекхэма дебютировал в профессиональном футболе

Фото: инстаграм Ромео Бекхэма/Автор неизвестен

Ромео Бекхэм, сын бывшего игрока сборной Англии и Дэвида Бекхэма, дебютировал в профессиональном футболе за американский клуб "Форт Лодердейл".

19-летний Футболист вышел в основном составе в матче USL League One - третьего по силе дивизиона - против "Торменты" (2:2). Хавбек отыграл 79 минут и не отметился результативными действиями, сделав 19 касаний мяча.

Напомним, что Бекхэм-старший является одним из совладельцев клуба МЛС "Интер Майами".

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