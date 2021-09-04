Сын Бекхэма перешёл в американский клуб

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Сын Бекхэма перешёл в американский клуб

Фото инстаграм Ромео Бекхэма

Ромео Бекхэм, сын легендарного английского футболиста Дэвида Бекхэма, подписал контракт с "Форт Лодердейлом".

19-летний игрок будет выступать в третьем по силе американском дивизионе.

За новую команду юный англичанин может дебютировать 5 сентября в матче против "Чаттануга Ред Вулвз".

Стоит отметить, что "Форт Лодердейл" является фарм-клубом "Интер Майами", совладельцем которого является Бекхэм-старший.

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