Сын Бекхэма перешёл в американский клуб
Ромео Бекхэм, сын легендарного английского футболиста Дэвида Бекхэма, подписал контракт с "Форт Лодердейлом".
19-летний игрок будет выступать в третьем по силе американском дивизионе.
За новую команду юный англичанин может дебютировать 5 сентября в матче против "Чаттануга Ред Вулвз".
Стоит отметить, что "Форт Лодердейл" является фарм-клубом "Интер Майами", совладельцем которого является Бекхэм-старший.
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