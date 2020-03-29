Сын бывшего президента "Реала" вылечился от коронавируса
Пако Санс, сын бывшего президента мадридского "Реала" Лоренсо Санса, вылечился от коронавируса, сообщает Football Espana.
Напомним, что несколько дней назад от коронавируса умер его отец.
47-летний Санс в ближайшее время будет выписан из больницы. В бытность футболистом он выступал за "Реал", "Унион Эспаньолу", "Овьедо", "Расинг" и "Мальорку".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14