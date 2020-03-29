Сын бывшего президента "Реала" вылечился от коронавируса

Пако Санс, сын бывшего президента мадридского "Реала" Лоренсо Санса, вылечился от коронавируса, сообщает Football Espana.

Напомним, что несколько дней назад от коронавируса умер его отец.

47-летний Санс в ближайшее время будет выписан из больницы. В бытность футболистом он выступал за "Реал", "Унион Эспаньолу", "Овьедо", "Расинг" и "Мальорку".

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