Сын Черчесова госпитализирован. Футболист получил удар коленом в голову

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Сын Черчесова госпитализирован. Футболист получил удар коленом в голову

В матче 12-го тура ПфЛ "Олимп-Долгопрудный" - "Родина" с сыном главного тренера сборной России Станислава Черчесова произошел несчастный случай.

На 21-й минуте встречи голкипер получил удар коленом в голову, из-за чего потерял сознание и был госпитализирован. На данный момент о состоянии футболиста пока нет данных.

25-летний Черчесов-младший выступает в составе "Олимп-Долгопрудный" с 2020 года.

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