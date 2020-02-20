Сын Черчесова подписал контракт с "Олимпом"

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Сын Черчесова подписал контракт с "Олимпом"

Сын главного тренера сборной России Станислава Черчесова Черчесов-младший продолжит карьеру в "Олимпе". Об этом сообщает "РБ-Спорт".

Ранее футболист выступал в "Балтике", с которой он расторг контракт. На какой срок рассчитан контракт Черчесова с "Олимпом" - не сообщается.

Главным тренером клуба является Ринат Билялетдинов.

За всю карьеру 26-летний футболист выступал за "Черноморец", московское "Динамо", пермский" "Амкар", австрийские "Вакер" и "Инсбрук".

А еще: Черчесов, Семак и Тимощук присутствовали на матче "Рубин" - "Кайрат"| http://soccernews.ru
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