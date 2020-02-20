Сын Черчесова подписал контракт с "Олимпом"
Сын главного тренера сборной России Станислава Черчесова Черчесов-младший продолжит карьеру в "Олимпе". Об этом сообщает "РБ-Спорт".
Ранее футболист выступал в "Балтике", с которой он расторг контракт. На какой срок рассчитан контракт Черчесова с "Олимпом" - не сообщается.
Главным тренером клуба является Ринат Билялетдинов.
За всю карьеру 26-летний футболист выступал за "Черноморец", московское "Динамо", пермский" "Амкар", австрийские "Вакер" и "Инсбрук".
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
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|2
|Краснодар
|19
|35
|3
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|19
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|4
|ЦСКА Москва
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|Арсенал Тула
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|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
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|19
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|Спартак Москва
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|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
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|19
|19
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|19
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