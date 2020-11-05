Сын Черчесова пошел на поправку после перелома челюсти

Голкипер "Олимпа-Долгопрудного" Станислав Черчесов-младший, сын главного тренера сборной России Станислава Черчесова, пошел на поправку после перелома челюсти, сообщает Sport24.

По словам руководителя пресс-службы клуба Камилы Михалевой-Искаковой, футболист уже приступил к тренировкам в индивидуальной программе.

"Стасу сняли швы, восстановление идет с хорошей динамикой с учетом, что нам осталось до перерыва восемь дней. Пока на командные тренировки не приходит, занимается индивидуально по плану, присоединится уже на сборах", - сказала Михалева-Искакова.

Напомним, что голикпер получил ударом коленом в голову от соперника в матче 12-го тура Футбольной национальной лиги против "Родины" (0:1).

Не пропустите: Черчесов - самый популярный тренер России. | http://soccernews.ru