Сын Черчесова пошел на поправку после перелома челюсти
Голкипер "Олимпа-Долгопрудного" Станислав Черчесов-младший, сын главного тренера сборной России Станислава Черчесова, пошел на поправку после перелома челюсти, сообщает Sport24.
По словам руководителя пресс-службы клуба Камилы Михалевой-Искаковой, футболист уже приступил к тренировкам в индивидуальной программе.
"Стасу сняли швы, восстановление идет с хорошей динамикой с учетом, что нам осталось до перерыва восемь дней. Пока на командные тренировки не приходит, занимается индивидуально по плану, присоединится уже на сборах", - сказала Михалева-Искакова.
Напомним, что голикпер получил ударом коленом в голову от соперника в матче 12-го тура Футбольной национальной лиги против "Родины" (0:1).
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