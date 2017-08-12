Сын Черчесова стал игроком новороссийского "Черноморца"
Новороссийский "Черноморец" на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с вратарём Станиславом Черчесовым, который является сыном главного тренера сборной России.
22-летний страж ворот, который перебрался в стан "моряков" из структуры московского "Динамо", будет играть в новой команде под номером 16.
Стоит отметить, что "Черноморец" выступает во втором российском дивизионе в зоне "Юг".
Не пропустите: Стартует новый турнир прогнозов! Анонс 1-го тура. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Фактор Неймара: дебютирует ли бразилец за ПСЖ в матче против "Генгама"?
-
"Ювентус" и "Лацио" разыграют Суперкубок Италии
-
Закрепиться на вершине: "Локомотив" принимает "Тосно"
-
"Красные дьяволы" вступают в бой: "Манчестер Юнайтед" принимает "Вест Хэм"
-
Долой поражения: "Ахмат" едет в гости к "Зениту" за очками
Лента новостей
-
"Ксамакс" победил 21:0 в Кубке Швейцарии и установил рекорд страны
-
Хенесс: "Неймар не настолько хорош для 222 миллионов евро"
-
"Ливерпуль" отказал "Ювентусу" в продаже Джана
-
"Милан" готов заплатить за Калинича 25 миллионов евро
-
Отличный гол Вильи в МЛС
-
Руни: "Прекрасный дебют, лучше и быть не могло"
-
Бэйл установил современную систему охраны дома от отца своей невесты
-
Благодаря переходу Паулиньо в "Барселону" заработают семь клубов
-
Мор не перейдет в "Интер"
-
Во что превратился "Манчестер Юнайтед" после ухода Сэра Алекса в одной картинке
-
Спаллетти: "Перишич хочет остаться в "Интере"
-
Моуринью: "Я хотел видеть Матича в "МЮ" еще год назад"
-
"Тоттенхэм" согласовал условия личного контракта с Баркли
-
Бек "Челси" Баба может вновь перейти в "Шальке"
-
"Барселона" готова заплатить за Азара 120 миллионов евро
-
Акинфеев и Игнашевич установили рекорды по числу побед над "Спартаком"
-
В клубном магазине "Ливерпуля" отклеили постер Коутиньо
-
Трансфер Мбаппе обойдется ПСЖ дороже, нежели переход Неймара
-
"Анжи" подтвердил отставку Григоряна
-
Журналист Акатугба: "Дембеле "сидит" на чемоданах. Просто подождите"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Динамо Санкт-Петербург
|26
|64
|2
|Долгие Пруды
|26
|56
|3
|Текстильщик
|26
|52
|4
|Dinamo Moskva II
|26
|43
|5
|Спартак Кострома
|26
|43
|6
|Solaris
|26
|37
|7
|Торпедо Владимир
|26
|35
|8
|Domodedovo
|26
|33
|9
|Днепр
|26
|29
|10
|Псков 747
|26
|28
|11
|Строгино
|26
|23
|12
|Коломна
|26
|21
|13
|Знамя
|26
|16
|14
|Волга Тверь
|26
|16