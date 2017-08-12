Сын Черчесова стал игроком новороссийского "Черноморца"

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Сын Черчесова стал игроком новороссийского "Черноморца"

Новороссийский "Черноморец" на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с вратарём Станиславом Черчесовым, который является сыном главного тренера сборной России.

22-летний страж ворот, который перебрался в стан "моряков" из структуры московского "Динамо", будет играть в новой команде под номером 16.

Стоит отметить, что "Черноморец" выступает во втором российском дивизионе в зоне "Юг".

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