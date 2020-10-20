Сын Черчесова успешно прооперирован

Вратарь "Олимп-Долгопрудного" и сын главного тренера сборной России Станислав Черчесов перенёс операцию.

На минувших выходных 26-летний футболист получил удар коленом в голову во время матча с "Родиной". После игры у него диагностировали перелом нижней челюсти со смещением и черепно-мозговую травму с лёгким сотрясением.

Сегодня Черчесов-младший был прооперирован в Москве. Примерно через четыре недели голкипер уже сможет приступить к тренировкам.

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