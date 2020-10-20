Сын Черчесова успешно прооперирован
Вратарь "Олимп-Долгопрудного" и сын главного тренера сборной России Станислав Черчесов перенёс операцию.
На минувших выходных 26-летний футболист получил удар коленом в голову во время матча с "Родиной". После игры у него диагностировали перелом нижней челюсти со смещением и черепно-мозговую травму с лёгким сотрясением.
Сегодня Черчесов-младший был прооперирован в Москве. Примерно через четыре недели голкипер уже сможет приступить к тренировкам.
Не пропустите: "Спартак" прокомментировал 38-ю годовщину трагедии в "Лужниках". | http://soccernews.ru
главное
-
УЕФА на 5 лет сократит призовые в еврокубках
-
"Краснодар" теряет третьего игрока перед матчем с "Ренном"
-
Клопп пострадал от VAR, крушение лидеров в Испании, Ибрагимович тащит "Милан": главные итоги футбольных выходных
-
Аллегри может сменить Лэмпарда на посту главного тренера "Челси"
-
Канчельскис - в топ-10 самых дорогих трансферов АПЛ с учётом инфляции
Лента новостей
-
СМИ узнали дату прибытия нового тренера "Динамо" Шварца в Москву
-
Семак высказался о завышенных ожиданиях от выступления российских клубов в Лиге Чемпионов
-
Миранчук включён в заявку "Аталанты" на матч Лиги Чемпионов с "Мидтъюлландом"
-
Матч Лиги Европы впервые обслужит женщина-арбитр
-
Куртуа оценил потенциал Андрея Лунина
-
УЕФА на 5 лет сократит призовые в еврокубках
-
"Краснодар" теряет третьего игрока перед матчем с "Ренном"
-
Роберто Сольдадо заразился коронавирусом
-
Товарищеский матч между сборными России и Молдовы может состояться в Сочи
-
Дзаккерони сравнил значимость Роналду и Ибрагимовича для Серии А
-
Рамос пропустил тренировку "Реала" перед матчем с "Шахтёром"
-
Сын Черчесова успешно прооперирован
-
ЦСКА обратился в ЭСК РФС по поводу двух эпизодов дерби с "Динамо"
-
Сабалета может вернуться в "Манчестер Сити" в новой роли
-
2
Куман: "Месси всегда пашет на благо команды и прессингует наравне со всеми"
-
Ломбертс назвал самых опасных игроков "Зенита"
-
"Хоффенхайм" продлил контракт с молодым талантом
-
Хавбек "Ростова" Хасимото рассказал о своих предпочтениях в русской кухне
-
УЕФА назначил судей на матч "Вольфсберг" - ЦСКА
-
Гендиректор "Сочи" прокомментировал слухи о вспышке коронавируса в "Оренбурге"