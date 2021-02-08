Сын Дидье Дрогба перешел в итальянский клуб

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Сын Дидье Дрогба перешел в итальянский клубСын бывшего форварда "Челси" Дидье Дрогба продолжит карьеру в клубе Серии D. "Фольоре Каратезе" из четвертого по силе дивизиона Италии объявил о подписании соглашения с Айзеком Дрогба.

20-летний футболист, как и отец, играет на позиции нападающего. Дрогба-младший родился в Париже 15 декабря 2000 года и начинал свою футбольную карьеру в академии "Челси". В сезоне-2019/2020 подписал контракт с французским "Генгамом", где выступал за юношескую и молодежную команды.

"Фольоре Каратезе" идет в таблице группы A серии D на седьмом месте после 19 игр.

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