Сын Дрогба забил свой дебютный гол в Серии D (видео)

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Сын Дрогба забил свой дебютный гол в Серии D (видео)Фото: Твиттер @folgorecaratese
Сын легендарного нападающего Дидье Дрогба Айзек принес победу своему клубу "Фольоре Каратезе" над "Кароннезе" в матче 26 тура итальянской Серии D.

Этот мяч стал дебютным для 20-летнего Айзека Дрогба в клубе. Это был его третий матч за команду.

Дрогба-младший родился в Париже 15 декабря 2000 года и начинал свою футбольную карьеру в академии "Челси".

Его команда занимает 8 место в группе А Серии D, набрав после 25 матчей 40 очков. От зоны стыковых матчей за выход в Серию С коллектив отделяет всего 4 балла.

Читать также: Сын Дидье Дрогба перешел в итальянский клуб | http://soccernews.ru
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