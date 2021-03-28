Сын Дрогба забил свой дебютный гол в Серии D (видео)
Фото: Твиттер @folgorecaratese
Сын легендарного нападающего Дидье Дрогба Айзек принес победу своему клубу "Фольоре Каратезе" над "Кароннезе" в матче 26 тура итальянской Серии D.
Этот мяч стал дебютным для 20-летнего Айзека Дрогба в клубе. Это был его третий матч за команду.
⚽️ MERAVIGLIOSAMENTE ISAAC DROGBA— Sportitalia (@tvdellosport) March 28, 2021
La prima rete in Italia di Isaac #Drogba, figlio di #Didier, è subito decisiva
La @folgorecaratese vince 0-1 contro la #Caronnese grazie al suo gol nei minuti finali#Sportitalia@LegaDilettanti @didierdrogba pic.twitter.com/jhZ5k77Flr
Дрогба-младший родился в Париже 15 декабря 2000 года и начинал свою футбольную карьеру в академии "Челси".
Его команда занимает 8 место в группе А Серии D, набрав после 25 матчей 40 очков. От зоны стыковых матчей за выход в Серию С коллектив отделяет всего 4 балла.
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|36
|35
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|16
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|36
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|ФС Сестрезе Кальчио 1919
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|31
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|36
|30
|19
|УСД Новезе
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