Сын Дрогба забил свой дебютный гол в Серии D (видео)

Фото: Твиттер @folgorecaratese

Сын легендарного нападающего Дидье Дрогба Айзек принес победу своему клубу "Фольоре Каратезе" над "Кароннезе" в матче 26 тура итальянской Серии D.

Этот мяч стал дебютным для 20-летнего Айзека Дрогба в клубе. Это был его третий матч за команду.

⚽️ MERAVIGLIOSAMENTE ISAAC DROGBA



La prima rete in Italia di Isaac #Drogba, figlio di #Didier, è subito decisiva



La @folgorecaratese vince 0-1 contro la #Caronnese grazie al suo gol nei minuti finali#Sportitalia@LegaDilettanti @didierdrogba pic.twitter.com/jhZ5k77Flr — Sportitalia (@tvdellosport) March 28, 2021

Дрогба-младший родился в Париже 15 декабря 2000 года и начинал свою футбольную карьеру в академии "Челси".

Его команда занимает 8 место в группе А Серии D, набрав после 25 матчей 40 очков. От зоны стыковых матчей за выход в Серию С коллектив отделяет всего 4 балла.