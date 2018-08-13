Сын Джорджа Веа забил гол за ПСЖ спустя 26 лет после первого мяча отца

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Сын Джорджа Веа забил гол за ПСЖ спустя 26 лет после первого мяча отца

Нападающий ПСЖ Тимоти Веа забил свой первый гол за парижский клуб в чемпионате Франции в матче против "Кана" (3:0).

Стоит отметить, что почти 26 лет назад - 21 августа 1992 его отец - легендарный форвард Джордж Веа впервые отличился за ПСЖ в Лиге 1.

Джордж Веа выступал за ПСЖ с 1992 по 1995 годы, провел за клуб 138 матчей и забил 55 голов. 

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