Сын Джорджа Веа забил гол за ПСЖ спустя 26 лет после первого мяча отца

Нападающий ПСЖ Тимоти Веа забил свой первый гол за парижский клуб в чемпионате Франции в матче против "Кана" (3:0).

Стоит отметить, что почти 26 лет назад - 21 августа 1992 его отец - легендарный форвард Джордж Веа впервые отличился за ПСЖ в Лиге 1.

Джордж Веа выступал за ПСЖ с 1992 по 1995 годы, провел за клуб 138 матчей и забил 55 голов.

Не пропустите: Неймар забил 20-й гол в 21 матче Лиги 1. | http://soccernews.ru