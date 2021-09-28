Сын Это′О подписал контракт с португальским клубом

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Сын Это′О подписал контракт с португальским клубом

Фото сайт "Витории Гимарайнш"

Этьен Это′О, сын бывшего нападающего "Барселоны", "Интера", "Челси" и "Анжи" Самуэля Это'О, сменил команду.

Теперь 19-летний футболист будет защищать цвета португальской "Витории Гимарайнш". Условия контракта между сторонами пока неизвестны.

Форварда, имеющего испанское и камерунское гражданство, внесли в заявку молодёжного состава.

Это′О-младший ранее находился в системах "Мальорки", "Овьедо" и "Атлетико Балеарес".

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