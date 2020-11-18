Сын Фабио Каннаваро присоединился к "Лацио"

Андреа Каннаваро, сын экс-игрока сборной Италии Фабио Каннаваро, стал игроком молодежной команды "Лацио".

Недавно Андреа исполнилось 16 лет и он вернулся в Италию для продолжения учебы. Известно, что он будет выступать за "Лацию" U-17.

Ранее Каннаваро-младший выступал за китайский "Гуанчжоу Эвергранд", который возглавляет его отец.

Фабио Каннаваро известен тем, что становился чемпионом мира в составе сборной Италии и обладателем "Золотого мяча".

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