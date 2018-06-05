Сын Фергюсона остался без работы

Даррен Фергюсон покинул пост главного тренера "Донкастера", сообщает официальный сайт клуба.

Сын легендарного шотландского наставника Алекса Фергюсона сам подал в отставку и руководство "бродяг" одобрило это решение.

Отметим, что Фергюсон-младший возглавлял "Донкастер" с 2015 года.

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